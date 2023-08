Vencedora do Emmy, atriz de 'Família Soprano' abre conta no OnlyFans aos 51 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 51 anos, Drea de Matteo resolveu aderir ao OnlyFans. A atriz americana, conhecida pelo papel de Adriana La Cerva na série "Família Soprano" (1999-2007), estreou sua conta na plataforma em que produtores de conteúdo podem cobrar pelo que publicam --conhecida principalmente pelo conteúdo adulto-- nesta semana.

O aviso foi feito aos fãs no Instagram, onde ela divulgou o link de sua página verificada no site, onde se junta a famosos como Denise Richards, Cardi B, Bella Thorne, Tyga e Chris Brown. Na página, sem pagar, é possível ver duas imagens: uma com seus seios em destaque por baixo de um biquíni azul com estrelas brancas e outra em que ela aparece sentada em uma cama usando apenas bota brancas com detalhes dourados, enquanto segura um cigarro na mão.

Na biografia, ela ainda faz uma brincadeira com o nome da produção que a tornou famosa. "The Sopornos", escreveu ela em um trocadilho em que junta a palavra pornô com o nome da série em inglês ("The Sopranos").

Para ver mais conteúdo da atriz, é preciso fazer uma assinatura de US$ 15 (mais de R$ 73) ao mês. Até o momento, o perfil já fez quatro atualizações.

Drea ganhou um Emmy de atriz coadjuvante em 2004 por seu trabalho em "Família Soprano", onde interpretava a namorada de Christopher Moltisanti (Michael Imperioli), um dos protegidos do mafioso Tony Soprano (James Gandolfini). Ela também teve destaque em séries como "Desperate Housewives" (2004-2012) e "Sons of Anarchy" (2008-2014), entre outras.