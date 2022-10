Velório de Susana Naspolini acontece nesta quinta, no RJ

Nascida em Criciúma, Santa Catarina, Susana trancou a faculdade de jornalismo em 1990 e se mudou para o Rio após conseguir uma vaga no Tablado, um dos cursos de teatro mais tradicionais do país. Ela deixa Julia, sua única filha com o jornalista esportivo Maurício Torres -morto em 2014.

A morte da jornalista foi confirmada por sua filha, através das redes sociais. "É com o coração doendo que venho contar para vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada, mas infelizmente não deu", escreveu.

