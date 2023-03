Velório de Paulo Caruso reúne família, âncoras do Roda Viva e Eduardo Suplicy

Amigos e colegas de trabalho também marcaram presença, caso de Laerte e da âncora do Roda Viva, a jornalista Vera Magalhães, e sua predecessora no cargo, Daniela Lima.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cartunista Paulo Caruso foi velado neste domingo (5) na Funeral House, em São Paulo. Morto no sábado (4), aos 73 anos, ele estava internado há um mês no hospital Nove de Junho em decorrência das complicações de um câncer no cólon.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.