Velhas Virgens transforma seleção de nova vocalista em 'Big Brother' musical

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda Velhas Virgens está promovendo um concurso para substituir Juliana Kosso, a voz feminina entre os seis roqueiros que rodam o Brasil de forma independente com o repertório de rock and roll sobre boêmia e sexo livre. A seleção já está na terceira fase e o grupo fará show em São Paulo para definir a mais nova cantora.

Juliana conta ao F5 que a decisão de deixar a banda foi muito bem pensada: "Quero desacelerar, fazer aquilo que nunca conseguir fazer por estar na estrada. Essa vida é do caralho, é muito legal, mas há grandes perdas. A loucura do rock and roll é assim". Na nova fase, ela pretende se dedicar à carreira solo e trabalhar com psicanálise.

Paulão de Carvalho, também vocalista, diz que, sem Juliana, a banda perdeu "uma vocalista personalíssima, que usava figurinos extravagantes e trazia empoderamento feminino à banda". Agora, o objetivo não é procurar alguém igual a ela, mas achar uma pessoa nova, correndo o risco de uma seleção totalmente aleatória.

A partir de inscrições feitas pelas redes sociais, 16 mulheres foram selecionadas para a vaga da antiga vocalista. "Fizemos um Big Brother com elas", compara Paulão. "Entrevistamos cada uma e conhecemos seus interesses, atitudes, personalidades e disponibilidades", completa.

Ainda segundo ele, a banda não tem exigência de idade, raça ou timbre de voz: "Algumas cantam mais, outras menos, algumas usam roupas mais sexy, há uma locutora de rádio, uma poetiza, uma cantora de MPB".

No próximo sábado (26), na School of Rock de Perdizes, as 16 selecionadas participarão de um ensaio com a banda. Dessas, sairão três finalistas que estarão no palco do Carioca Club em São Paulo, para um show dia 22 de setembro, quando cantarão o sucesso "Abre Essas Pernas".