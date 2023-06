Veja trailer de filme sobre Gal Costa protagonizado por Sophie Charlotte

Ela tinha pouco mais de 20 anos quando participou do álbum "Tropicália ou Panis et Circencis", pedra fundamental do movimento tropicalista. Logo depois, em 1971, foi responsável por um dos shows de maior repercussão da história da MPB, "Gal a Todo Vapor", dirigido por Waly Salomão, que viraria também um álbum cultuado.

O longa tem direção de Dandara Ferreira e Lô Politi, que também assina o roteiro. Além de Sophie, o filme traz no elenco nomes como Rodrigo Lelis, no papel de Caetano Veloso, e Dan Ferreira, que interpreta Gilberto Gil.

Intitulado "Meu Nome é Gal", o longo é protagonizado pela atriz Sophie Charlotte, que interpreta a cantora. Em nota, a Paris Filmes, distribuidora do filme, não detalhou o motivo do adiamento.

Com pouco mais de dois minutos, o vídeo tem "Baby" como trilha sonora, uma das canções mais emblemáticas do repertório de Gal.

