Veja restaurantes, cinema e praças pet friendly em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ter cachorro em casa se tornou cada vez mais popular entre os brasileiros. A presença do animal faz com que cada vez mais seus donos busquem opções em São Paulo em que eles são bem-vindos, sejam restaurantes ou áreas para fazê-los gastar energia.

Isso porque há cerca de 150 milhões de animais de estimação no país, segundo o IPB (Instituto Pet Brasil) —a maioria, cachorros. O número é mais da metade do que o Censo 2022 do IBGE contabilizou de cidadãos brasileiros.

É de olho nesse mercado que rola, até sexta (18), a PET South America, feira voltada à indústria, na São Paulo Expo (Rod. dos Imigrantes, km 1,5).

Mas mesmo fora dali, em diversas regiões da cidade, os cachorros são bem-vindos. Normalmente, são lugares arejados, mais espaçosos e abertos.

Alguns restaurantes aceitam que seus donos levem os bichinhos. E a diversão pode se dar até no cinema. Veja a seguir uma lista desses locais, e lembre-se de sempre limpar qualquer sujeira ou bagunça feita pelo seu animal.

Botanikafé

A casa de brunch, que abusa do verde em sua decoração, tem as portas abertas para os cachorros. Todas as quatro unidades na cidade oferecem potinhos com água para o pet se refrescar.

Al.Lorena,1.765, Jardins, @botanikafe

Cachorródromo PetLove

O espaço para cães tem área de 9.000 m² e é considerado o maior a céu aberto da América Latina. Estão espalhados pelo local móveis para fazer brincadeiras de agilidade e bancos de concreto com assentos de madeira. Há uma programação cultural mensal, composta por encontros de raças e palestras sobre alimentação e adestramento.

Parque Ibirapuera - r. Macau, 6, Vila Mariana

Casa di Nália

Localizado em um casarão amarelo, o restaurante abriga mesas e cadeiras em uma área externa onde os cachorros podem sentar e fazer companhia aos donos. No cardápio, destacam-se pratos como risotos e massas artesanais.

Av. Aclimação, 184, Aclimação; @casadinalia

Cine Pet

Todo terceiro sábado do mês, a Cinesystem organiza uma sessão especial para cachorros, e algumas regras devem ser obedecidas pelos seus donos. Os animais devem ficar no colo ou no chão em frente à poltrona, e todos os pets precisam ter as vacinas atualizadas, além de usar fralda e coleira. Antes da exibição do filme, que nesta edição será "Besouro Azul", acontecem algumas atividades e também um encontro de mais de cem cachorros do tipo salsicha.

Morumbi Town Shopping - av. Giovanni Gronchi, 5.930, Vila Andrade; sáb. (19), a partir das 12h

Frê Restobar

O estabelecimento foi criado pensando nos pais de pet. O nome do lugar, inclusive, é inspirado no cachorro do dono, que está estampado no logotipo da casa. Lá, os cães podem ficar sentados nas poltronas, como mostram as várias fotos no perfil do Instagram da casa. Os clientes podem encontrar no menu pratos da culinária italiana e da mediterrânea.

R. Tupi 228, Santa Cecília, @fre_restobar

L’a Juo Confeitaria

A confeitaria, idealizada por Julia Brunetto, tem um espaço dedicado só aos animais de estimação, como sugere o termo pet friendly escrito na parede e a silhueta de cachorros na decoração. O local serve doces autorais, bolos e cafés.

Pça. Marechal Rodrigues Ribas Junior, 75, Jardim Anália Franco; @lajuoconfeitaria

Le Botteghe Di Leonardo

A sorveteria, além de oferecer gelatos de frutas diversas para humanos, vende um picolé especial para cachorros. Chamado de Peppino, o sorvete é feito com iogurte integral orgânico sem lactose e sem açúcar, mel orgânico, fruta ou legume da estação, e um ossinho canino no lugar de um palitinho de madeira para segurar o doce.

R. Oscar Freire 42, Jardim Paulista; @lebotteghedileonardobrasil

Parcães da cidade

Quem busca atividades mais tradicionais, feitas para o cão gastar energia acumulada dentro de casa ou apartamento, pode encontrar vários lugares por São Paulo para realizá-las. A cidade tem 180 espaços exclusivos para cachorros e seus donos, espalhados por todas as regiões, chamados de Parcães. Eles são cercados, têm vários brinquedos e acesso gratuito.

Vários endereços. Informações em prefeitura.sp.gov.br

Pracinha do Anália

O ambiente ao ar livre abriga duas áreas: uma para pets de pequeno e médio porte e outra para os de grande porte. São ambientes feitos para melhorar o condicionamento físico do animal e fazê-lo

liberar energia. Os tutores têm à disposição saquinhos higiênicos para recolhimento de dejetos e bebedouro canino.

Shopping Anália Franco - av. Reg. Feijó, 1.739, Tatuapé

Soma Cervejaria

O diferencial da cervejaria é que, além de aceitar a presença de cachorros circulando pelo salão, ela inclui no menu porções de carne, de frango e vegetariana para cachorros. O sócio Fabiano Miyahira, cervejeiro e veterinário, também está desenvolvendo uma cerveja sem álcool para os cães.

Av. Miruna, 561, Moema; @somacervejaria