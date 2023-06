Veja peças que usam nudez para atiçar o público em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Peças de teatro exibidas em São Paulo usam a nudez de seus personagens de diferentes maneiras, seja para evocar erotismo, seja para levantar discussões sobre a libertação do corpo.

Esse último tema está presente no espetáculo "O Que Meu Corpo Nu Te Conta?", exibido no Sesc Pompeia, em que atores despidos contam histórias -que podem tratar sobre sexo ou não- a poucos centímetros do espectador.

Veja abaixo três espetáculos que têm em comum cenas de nudez. Não esqueça de checar a classificação etária de cada uma.

*

A HERANÇA

O premiado espetáculo da Broadway põe em pauta uma discussão entre gerações sobre pertencimento, amadurecimento e amor na comunidade LGBTQIA+. Com Reynaldo Gianecchini no elenco, a peça tem cinco horas e meia de duração e é encenada em dois dias. Nela, Leo, interpretado por André Torquato, tira toda a roupa de frente para o público antes de ir tomar banho, causando impacto em quem assiste.

Direção: Zé Henrique de Paula.

Com: Bruno Fagundes, Reynaldo Gianecchini e Marco Antônio Pâmio.

Teatro Vivo - Av. Chucri Zaidan, 2460, Vila Cordeiro, região sul, tel. (11) 3279-1520.

18 anos.

Parte 1 - Qui. e sáb., às 20h. De 9/3 a 29/4. Parte 2 - sex., às 20h, dom., às 18h. De 24/3 a 30/4.

R$ 100, em sympla.com.br

O QUE MEU CORPO NU TE CONTA?

O elenco, composto por 20 atores, se reveza de 12 em 12 atuantes a cada apresentação. No espaço cênico, há 12 quadrados que delimitam a posição de cada artista, formando um tabuleiro. O público escolhe em qual nicho assistirá a cada rodada de quatro minutos, passeando pelo tabuleiro todas as vezes que o sinal tocar. O detalhe é que os atores ficam desnudos bem em frente ao público para contar histórias, muitas delas que discutem a libertação do corpo.

Direção: Marcelo Varzea.

Com: Agmar Beirigo, Ana Bahia e Bruno Rods.

Sesc Pompeia - r. Clélia, 93, Água Branca, região oeste.

18 anos.

Qui. a sáb., às 20h; dom., às 17h. De 22/6 a 2/7.

A partir de R$ 10, em sescsp.org.br

TOM NA FAZENDA

A produção brasileira que recebeu prêmios nacionais e internacionais ganha uma nova temporada em São Paulo, depois de fazer 24 apresentações em Paris. Nela, Tom vai ao funeral de seu companheiro e descobre que a sogra não sabia de sua existência, nem da homossexualidade do filho. Entre as cenas, há uma em que o personagem fala sobre seu relacionamento, tirando a roupa para exemplificar como era a relação sexual com o antigo companheiro.

Direção: Rodrigo Portella.

Com: Armando Babaioff, Soraya Ravenle, e Gustavo Rodrigues.

Teatro Vivo - av. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, região oeste.

18 anos.

Sex. e sáb., às 20h; dom., às 18h. De 5/5 a 5/6.

R$ 100, em sympla.com.br