Veja os passeios de Chris Martin, do Coldplay, em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, conseguiu uma brecha na maratona de shows que tem feito no Brasil para conhecer melhor o país.

Na última sexta-feira (10), o grupo britânico deu início a uma série de 11 apresentações, com a turnê do disco "Music of the Spheres", de 2021, em estádios de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

Desde que o grupo chegou, Martin já foi flagrado algumas vezes pelos fãs. Um dos passeios que mais gerou repercussão aconteceu no domingo (12), no Parque do Ibirapuera.

Na ocasião, o vocalista apareceu de surpresa no ensaio da bateria do curso de Direito da USP e fez a alegria dos integrantes.

O momento foi filmado e compartilhado nas redes sociais. Segundo relatos, ele passava pela região quando ouviu aquele som e resolveu parar para ver o que acontecia. Após dançar e parabenizar os estudantes, tirou fotos com todos eles.

Outro passeio que causou frisson aconteceu no dia 08 deste mês, quando o cantor esteve em uma academia de São Paulo. Fãs não perderam tempo e aproveitaram para tirar fotos ao lado do artista, que tem sido elogiado pela simpatia.

Na estreia do Coldplay no Brasil, no Estádio do Morumbi, o cantor convidou uma fã para cantar a música "Let Somebody Go". Já nesta terça (14), Martin recebeu Sandy no palco do estádio do Morumbi para um dueto.

Ele se sentou ao piano para tocar "Quando Você Passa", que foi cantada pela brasileira em sintonia com a plateia do estádio, que entoou a plenos pulmões os versos de "Turu Turu", como a música é conhecida entre os fãs da cantora.

Não é apenas o vocalista que tem aproveitado para conhecer o Brasil. Guy Berryman, outro integrante da banda, disse por meio das redes sociais que foi à Feira de Antiguidades do Museu de Arte de São Paulo, o Masp.