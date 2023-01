Veja os indicados ao PGA Awards e DGA Awards, termômetros do Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sindicato de Produtores dos Estados Unidos, o PGA, e o Sindicato de Diretores dos Estados Unidos, o DGA, anunciaram as suas listas de indicados de seus respectivos prêmios nesta quarta (11) e quinta (12), respectivamente.

Os dois prêmios são considerados os maiores termômetros para o Oscar, dado que seus votantes coincidem com aqueles que participam do prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. No caso do PGA, o prêmio no ano passado não só coincidiu com a categoria de Melhor Filme do Oscar em oito indicados como consagrou o mesmo filme, "No Ritmo do Coração".

Em 2023, ambas as premiações indicaram em suas principais categorias os filmes "Os Banshees de Inisherin", "Tár", "Top Gun: Maverick", "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" e "Os Fabelmans". O Sindicato de Produtores ainda nomeou produções como "A Baleia", "Glass Onion" e "Avatar: O Caminho da Água".

Confira a seguir a lista de indicados ao PGA Awards de 2023:

*

MELHOR FILME

"Avatar: O Caminho da Água"

"Os Banshees de Inisherin"

"Pantera Negra: Wakanda para Sempre"

"Elvis"

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

"Os Fabelmans"

"Glass Onion: Um Mistério Knives Out"

"Tár"

"Top Gun: Maverick"

"A Baleia"

MELHOR ANIMAÇÃO

"Pinóquio por Guillermo del Toro"

"Marcel the Shell with Shoes On"

"Minions 2: A Origem de Gru"

"Gato de Botas: O Último Desejo"

"Red: Crescer É uma Fera"

MELHOR SÉRIE DE DRAMA

"Andor"

"Better Call Saul"

"Ozark"

"Ruptura"

"The White Lotus"

MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA

"Abbott Elementary"

"Barry"

"O Urso"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

MELHOR MINISSÉRIE OU SÉRIE DE ANTOLOGIA

"Dahmer: Um Canibal Americano"

"The Dropout"

"Inventando Anna"

"Obi-Wan Kenobi"

"Pam e Tommy"

MELHOR FILME PARA A TV OU O STREAMING

"Fire Island"

"Abracadabra 2"

"Pinóquio"

"O Predador: A Caçada"

"Weird: The Al Yankovic Story"

MELHOR PRODUÇÃO DE NÃO-FICÇÃO

"30 for 30"

"60 Minutes"

"George Carlin's American Dream"

"Lucy e Desi"

"Stanley Tucci: Searching for Italy"

MELHOR PROGRAMA DE VARIEDADES

The Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

Saturday Night Live

MELHOR PROGRAMA DE COMPETIÇÃO

The Amazing Race

Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls

RuPaul’s Drag Race All Stars

Top Chef

The Voice

*

Confira abaixo os indicados ao DGA Awards deste ano:

MELHOR DIRETOR EM LONGA-METRAGEM

Todd Field, por "Tár"

Joseph Kosinski, por "Top Gun: Maverick"

Daniel Kwan e Daniel Scheinert, por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

Martin McDonagh, por "Os Banshees de Inisherin"

Steven Spielberg, por "Os Fabelmans"

MELHOR DIRETOR ESTREANTE EM LONGA-METRAGEM

Alice Diop, por "Saint Omer"

Audrey Diwan, por "O Acontecimento"

John Patton Ford, por "Emily the Criminal"

Antoneta Alamat Kusijanovic, por "Murina"

Charlotte Wells, por "Aftersun"

MELHOR DOCUMENTÁRIO

Michael Dweck e Gregory Kershaw, por "The Truffle Hunters"

Pippa Ehrlich e James Reed, por "Professor Polvo"

David France, por "Welcome to Chechnya"

Amanda McBaine e Jesse Moss, por "Boys State"

Benjamin Ree, por "The Painter and the Thief"

MELHOR DIRETOR DE EPISÓDIO DE SÉRIE DE DRAMA

Vince Gilligan, por "Waterworks" ("Better Call Saul")

Sam Levinson, por "Stand Still Like the Hummingbird" ("Euphoria")

Jason Bateman, por "A Hard Way To Go" ("Ozark")

Aoife McCardle, por "Hide and Seek" ("Ruptura")

Ben Stiller, por "The We We Are" ("Ruptura")

MELHOR DIRETOR DE EPISÓDIO DE SÉRIE DE COMÉDIA

Bill Hader, por "710N" ("Barry")

Christopher Storer, por "Review" ("O Urso")

Amy Sherman-Palladino, por " How Do You Get to Carnegie Hall? " ("Maravilhosa Sra. Maisel")

Tim Burton, por "Wednesday’s Child is Full of Woe" ("Wandinha")

Mike White, por "BYG" ("The White Lotus")

MELHOR DIRETOR DE FILME PARA TELEVISÃO OU SÉRIE LIMITADA

Tom Verica, por "Inventando Anna" ("The Devil Wore Anna")

Deborah Chow, por "Obi‑Wan Kenobi"

Jeremy Podeswa, por "Station Eleven" ("Unbroken Circle")

Helen Shaver, por "Station Eleven" ("Who’s There?")

Eric Appel, por "Weird: The Al Yankovic Story"