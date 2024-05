Veja o que fazer no Dia Do Trabalhador em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Dia do Trabalhador, também chamado de Dia do Trabalho, é celebrado nesta quarta-feira, 1º de maio. Com o feriado no meio da semana, não é possível viajar, mas ainda há como aproveitar o dia de folga em São Paulo.

A capital paulista conta com apresentação de peça infantil, shows, brunch especial, exposições e mais. O Guia preparou uma lista de locais para passear sem precisar sair da cidade. Veja a seguir.

1º DE MAIO UNIFICADO

A celebração organizada pelas centrais sindicais acontece pela primeira vez no Itaquerão, estádio do Corinthians, na zona leste de São Paulo. O evento gratuito está marcado para começar às 10h e deve contar com a presença do presidente Lula (PT). Após o ato político, o espaço sediará o Festival Cultura e Direitos, com apresentações de nomes como Paula Lima, Quesito Melodia, Pagode dos Meninos, Bateria Show da Gaviões da Fiel, Arnaldo Tiffu, Almirzinho, Arlindinho, Ivo Meirelles e Doce Encontro.

Onde: Neo Química Arena, Avenida Miguel Ignácio Curi, 111, Itaquera

Quando: 1º de maio a partir das 10h

Quanto: Gratuito

FESTIVAL PINHEIROS

Criado em 2017, o evento de rua do bairro da zona oeste ocorre das 9h às 19h e conta com diversas opções de comida, lazer para toda a família, ações de cidadania e até caminhada voltada para pets, além de shows musicais. A festa ocorre na rua dos Pinheiros e seu objetivo é incentivar o consumo no comércio local.

Onde: Rua dos Pinheiros, Pinheiros

Quando: 1º de maio, das 9h às 19h

Quanto: Entrada gratuita

BRUNCH NO RESTAURANTE EMILIANO

Considerado um dos mais sofisticados de São Paulo, o Hotel Emiliano fica localizado no bairro do Jardins. Para comemorar o feriado, o Restaurante Emiliano oferece uma experiência gastronômica. O local, comandado pela Chef Vivi Gonçalves, contará com um menu especial de brunch disponível das 12h às 16h.

Onde: Restaurante Emiliano, rua Oscar Freire, 384, Jardins

Quando: 1º de maio, das 12h às 16h

Quanto: R$350 + 15% de taxa de serviço por pessoa

1º DE MILES STREET JAZZ FESTIVAL

A segunda edição do evento, que ocorre no Miles Wine & Jazz Bar, no Campo Belo, zona sul da capital paulista, é uma celebração dupla, homenageando o Dia Internacional do Jazz, comemorado em 30 de abril, e o Dia do Trabalhador. O objetivo do evento é democratizar o acesso ao gênero musical de graça.

Onde: Rua Antônio de Macedo Soares, 1373, Campo Belo

Quando: 1º de maio, das 11h às 20h

Quanto: Entrada gratuita

PEÇA INFANTIL "VAMOS CULTIVAR AMIZADES"

O show do desenho animado Mundo Bita volta para São Paulo com apresentações especiais que ocorrem apenas no dia 1º de maio, no Teatro Sabesp Frei Caneca. Com ingressos a partir de R$ 50, as crianças podem conferir toda a turma cantando músicas ao vivo.

Onde: Teatro Sabesp Frei Caneca, Shopping Frei Caneca

Quando: Espetáculos às 11h e às 17h no dia 1º de maio

Quanto: A partir de R$ 50,00 via uhuu.co

MOSTRA "DOIS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA" NA CAIXA CULTURAL

A exposição conta com trabalhos artísticos de Dhiani Pa'saro e Duhigó, dois artistas indígenas nascidos na região do Alto Rio Negro, Estado do Amazonas. Ambos os artistas expressam o cotidiano vivido nas aldeias e suas tradições, utilizando materiais extraídos da floresta. A mostra gratuita teve início no dia 12 de abril e se encerra em 2 de junho.

Onde: CAIXA Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111, Centro

Quando: Até 2 de junho; de terça a sábado das 10h às 18h e domingos das 9h às 17h

Quanto: Entrada gratuita

SÃO PAULO RESTAURANT WEEK

A 32ª edição do evento conta com 161 restaurantes participantes espalhados pela capital e na Grande São Paulo. São servidos menus completos, com entrada, prato principal e sobremesa, a valores que variam de R$54,90 a R$149,00. Quem deseja almoçar ou jantar fora de casa no feriado pode conferir os estabelecimentos participantes no link oficial.

Onde: Capital paulista e Grande SP

Quando: Até 19 de maio

Quanto: De R$54,90 a R$149,00

DENGOSAFESTA

A festa organizada pela Bateria Dengosa do Bloco Agora Vai é uma boa pedida para os saudosistas do carnaval. O evento, que ocorre no Galpão Cru, conta com roda de samba com o Batuque do Fumaça, DJ Maravilha e a banda do bloco.

Onde: Galpão Cru, Rua Cruzeiro, 802, Barra Funda

Quando: 1º de maio das 14h às 22h

Quanto: R$ 22,50 via Sympla

ANIVERSÁRIO DO CENTRO DE TRADIÇÕES NORDESTINAS

Localizado no bairro do Limão, o CTN, Centro de Tradições Nordestinas, funciona todos os dias da semana com entrada gratuita. No dia 1º de maio, o espaço, criado com o objetivo de combater o preconceito contra os migrantes nordestinos, completa 33 anos de existência. A festa conta com apresentações musicais ao vivo, atividades infantis, aula de forró e muita comida típica.

Onde: Rua Jacofer, 615, Limão

Quando: 1º de maio, a partir das 11h

Quanto: Entrada gratuita

FESTIVAL REGGAE NO GRAMADO

O Sesc Itaquera promove a nona edição do festival que destaca o ritmo jamaicano com apresentações musicais e feira de artigos rastafári. O feriado de 1º de maio marca o último dia do evento, com apresentações de Solano Jacob e Delon, dois artistas da zona leste de São Paulo. Edu Ribeiro, cantor e compositor, conhecido por músicas como "Me Namora" e "Flor de Liz", Royal Reggae Band e a banda Mato Seco também se apresentam na data. A programação gratuita também conta com uma aula aberta de dança reggae e dancehall.

Onde: Sesc Itaquera, av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000

Quando: 1º de maio, das 11h às 17h

Quanto: Entrada gratuita