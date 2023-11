Veja museus e livrarias que fecharam por causa do temporal em São Paulo

Várias regiões de São Paulo ficaram destruídas depois do temporal. Bairros da cidade, como Morumbi e Pinheiros, na zona oeste, Freguesia do Ó, na zona norte, e Planalto Paulista e Vila Mariana, na zona sul, registraram falta de energia elétrica.

A tempestade com ventos de mais de 100 km/h, granizo e queda de árvores deixou ao menos seis mortos no estado.

Já o Museu do Ipiranga suspendeu as atividades em razão da falta de luz. A livraria Pé de Livro, localizada na zona oeste de São Paulo, também informou que está sem fornecimento de energia. Além disso, afirmou que várias árvores caíram em seu entorno.

Também localizado no Ibirapuera, o Museu de Arte Moderna de São Paulo precisou suspender as atividades pelo mesmo motivo.

