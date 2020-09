Vanusa tem nova piora em quadro de saúde e está intubada na UTI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Vanusa, 72, teve uma nova piora em seu quadro respiratório nesta terça (22). Ela teve de ser entubada e está respirando com a ajuda de aparelhos na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos (SP).

O boletim, assinado pelos médicos Luiz Otávio Lopes Abrantes e Caio Genovez Medina, aponta que a piora ocorreu nas últimas seis horas.

No final da semana passada, a cantora estava na fase final do tratamento de uma pneumonia e apresentava bom estado geral de saúde, conversando e respirando sem a necessidade de aparelhos

No sábado (19), ela teve uma alteração na pressão arterial (instabilidade hemodinâmica), mas foi rapidamente atendida e medicada.

No início de agosto, a cantora Aretha Marcos, 46, filha de Vanusa, confirmou no programa Domingo Espetacular (Record) que a mãe está com Alzheimer e, por isso, estava internada sob cuidados médicos. A internação da artista já era conhecida, mas a doença foi confirmada apenas recentemente.

Vanusa foi hospitalizada anteriormente devido a problemas de depressão e dependência química.