'Um zoológico', desabafa Whindersson Nunes após ser filmado em viagem com ex

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Whindersson Nunes, 27, desabafou após ser filmado durante sua viagem com a ex-noiva Maria Lina Deggan, 23, ao Egito. O vídeo circula nas redes sociais contra a vontade do ex-casal, que afirmou que o momento seria uma viagem íntima dos dois, no mês em que se completa um ano da morte de seu filho, João Miguel, que nasceu prematuro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.