Um dia após morte de Jeff Machado, post no perfil do ator falava em gratidão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos duas publicações foram feitas no perfil de Jeff Machado quando o ator já estaria morto, segundo declaração do suspeito Bruno de Souza Rodrigues à polícia.

Bruno revelou que o assassinato de Jeff aconteceu no dia 23 de janeiro, conforme divulgado pelo jornal O Globo.

No entanto, duas publicações foram feitas na conta do Instagram do artista após essa data. Uma foto foi publicada em 24 de janeiro, um dia após o crime. "Reenergizando. Gratidão!", diz a legenda da imagem. A outra foi publicada em 2 de fevereiro. Mais uma vez, a legenda fala em recomeço e gratidão.

Jeff estava desaparecido havia quatro meses. A família começou a suspeitar do sumiço no dia 27 de janeiro, e no dia 9 de fevereiro ele foi declarado desaparecido pela polícia.

Os restos mortais estavam dentro de um baú que pertencia ao ator. O corpo foi encontrado na última segunda-feira (22), enterrado e concretado no chão de um imóvel em Campo Grande (RJ), região em que Jeff morava.

O corpo tinha um fio em torno do pescoço e os braços amarrados acima da cabeça. As condições apontavam para a possibilidade de estrangulamento como causa da morte. Apesar disso, segundo o laudo de necropsia, o estágio avançado de decomposição impede a definição exata da causa da morte.

Os principais suspeitos são Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinícius da Silva. Os dois já foram indiciados pela polícia. Jeander, que confessou a ocultação de cadáver, foi preso na manhã desta sexta-feira (2). Bruno está foragido.