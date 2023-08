Último final de semana do Taste SP tem comida de super-herói e estreia de restaurantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de levar 28 mil pessoas ao Parque Villa-Lobos no último final de semana, o Taste São Paulo, versão local do maior festival gastronômico do mundo, reabre as portas nesta sexta (25) para mais três dias de comilança e encontros com grandes chefs.

É a oportunidade para os paulistanos explorarem mais de 30 opções de restaurantes e bares, muitos deles entre os melhores da cidade, que levam ao evento os seus carros-chefe e também receitas exclusivas para o festival, organizado em parceria com a Folha de S.Paulo.

Até mesmo quem já visitou o festival encontrará novidades neste final de semana. Além dos habitués do Taste, como Fasano, Mocotó, Aizomê e Chez Claude, há novidades que, inclusive, fazem sua estreia na cidade dentro do festival. Entre elas, a Trattoria Evvai, projeto de cozinha italiana mais despojada do chef Luiz Filipe Souza, e a Taqueria Atzi, mexicano que divide o espaço com sua casa-mãe, o consagrado Metzi.

Ainda entre as exclusividades da programação deste segundo final de semana estão os quiabos tostados e o arroz de kimchi do Quincho, famoso restaurante vegetariano da chef Mari Sciotti, e as diversas versões do entremet (sobremesa francesa com várias camadas e texturas) do Caramelo, recém-inaugurado projeto do confeiteiro Pedro Frade. O Casa Diversa, restaurante-escola que executa receitas de inspiração brasileira com ingredientes de pequenos produtores, comparece com uma sobremesa criada pela confeiteira Marília Zylbersztajn.

Cereja do bolo do Taste, a programação de aulas gratuitas dos espaços de conhecimento segue com experiências que valem a inscrição -que devem ser feitas pessoalmente nos estandes entre 1h30 e 30 minutos antes do início das atividades.

Na sexta (25), às 19h, a sommelière Rafaela Reis ensina a harmonizar chocolates e vinhos na Adega Taste; às 22h, no Fire Pit, Pedro Frade faz uma torta de frutas na brasa e, no mesmo horário, no Papo de Cozinha, a chef gelatière Márcia Garbin mostra como fazer em casa as bases para um gelato profissional.

No sábado, os destaque da programação são os workshops Comida de Super-Herói, que acontecem às 14h30 e às 16h, também no Papo de Cozinha. Na primeira sessão, o chef Edson Leite, fundador do Gastronomia Periférica, cozinhará um prato inspirado no Pantera Negra; na segunda, inspirados em "Naruto" e "Kimetsu no Yaiba", Seidi Nissi e Cíntia Zhu, do canal Go Han Go, fazem bolinhos de arroz com molho de soja doce e panquecas de bacon.

Já no domingo, o Fire Pit recebe, às 14h30, a chef Mari Sciotti, do Quincho, que ensinará a preparar taco de cogumelos defumados; mais tarde, às 19h, o ator Joaquim Lopes preparará hambúrgueres na grelha. E o estande assinado pela Disney e o Star+, temático da série "O Urso", recebe o chef Vitor Bourguignon, vencedor do MasterChef: A Revanche.