Última prova de liderança é de resistência e garante vaga na final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os quatro confinados do Big Brother Brasil 22 (Globo) disputam a última prova de resistência da temporada, madrugada desta sexta-feira (22). A vitória na prova garante a liderança da semana e uma vaga na final do reality.

Com coletes nas cores vermelho, branco, verde e amarelo, os participantes ficam em uma base esperando o comando que aparece no telão. Eles precisam ficar atentos sempre ao aviso que indica qual a próxima estação que devem ir.

Em uma das estações eles ficam com um dos braços presos a um poste esperando a mensagem para deixar o local em direção a outra base, enquanto suportam chuva, vento, calor e neblina.

No segundo comando, eles devem ficar dentro de um carro com as portas fechadas e este é o único momento em que eles podem ficar sentados. Se alguém abrir a porta do veículo, é desclassificado.

Na terceira estação, eles precisam guardar e retirar objetos de uso esportivo e urbano do porta-malas de um carro e colocar em armários específicos com tempo cronometrado. Depois de realizar a troca, devem voltar para a base e apertar o botão do totem antes que o tempo termine.

A prova de Líder começou logo depois da eliminação de Pedro Scooby com 55,95% dos votos, na noite desta quinta-feira (21)