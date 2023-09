Turnê de Beyoncé deve ganhar filme com estreia em dezembro nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um filme que vai retratar um show da turnê "Renaissance", de Beyoncé, deve estrear em dezembro nos Estados Unidos. A informação foi divulgada neste sábado (30) pelo site americano Deadline.

O lançamento do filme vem na esteira do anúncio de outra produção audiovisual que retrata uma turnê bastante concorrida -"The Eras Tour", de Taylor Swift, com estreia no Brasil marcada para novembro. A mais recente turnê de Beyoncé não passou pelo Brasil, enquanto Swift vai cantar no país ainda neste ano.

Também segundo o Deadline, os shows de Beyoncé que foram registrados pelas câmeras aconteceram em setembro, em Houston, no Texas. Ela cantou em sua cidade natal por duas noites, e a turnê chega ao fim neste domingo (1°).

De acordo com a Forbes americana, a turnê de "Renaissance" pode arrecadar mais de US$ 2 bilhões, ou R$ 10 bilhões --cerca de US$ 500 milhões, ou R$ 2,5 bilhões, a mais que a "The Eras Tour", de Taylor Swift. Com ingressos disputados, o filme é a única chance de muitos fãs verem o atual show de Beyoncé.