Túlio Gadelha comemora 55 meses com Fátima Bernardes e desmente crise no namoro

Recentemente, Túlio homenageou a namorada Fátima Bernardes, durante o programa Encontro (Globo), no dia do aniversário de 59 anos da apresentadora. Em vídeo, o político tocou gaita em um dueto com Lenine na música "É o que me Interessa". Fátima ficou emocionada com a surpresa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jurista e professor Túlio Gadêlha (PDT), 34, compartilhou um vídeo em seu perfil do Instagram para comemorar 55 meses de namoro com a apresentadora Fátima Bernardes, 59, e desmentiu boatos de que teriam terminado em algum momento. Os dois já estão juntos há cerca de 4 anos e 6 meses.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.