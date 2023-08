Trupe Chá de Boldo lança álbum nesta sexta, no Sesc Pinheiros

As composições têm parcerias como as de Iara Rennó, Lucina e Daniel Scandurra e, nos vocais, também há participações de nomes como Thobias da Vai-Vai e Iris da Selva.

O trabalho chega três anos após o último trabalho, "Viva Lina" e celebra os 17 anos de estrada do grupo, formado por 12 pessoas. Criado parcialmente durante a pandemia, de forma virtual, o trabalho fala sobre o momento do mundo por meio de faixas como "Bacurau e Tu" e "Ouça Onça".

