'Trocaria qualquer coisa não ter que ficar pegando avião", escreveu Marília Mendonça

"Cada um nas suas dificuldades. Eu trocaria qualquer coisa não ter que ficar pegando avião. Só para ficar pertinho da família. Mas, é isso! Somos mais fortes do que imaginamos!", escreveu a artista em postagem no Twitter, há exatos dois anos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia 5 de novembro de 2019, exatamente dois anos antes de morrer em um acidente aéreo no interior de Minas Gerais, a cantora Marília Mendonça demonstrou sua insatisfação em viajar de avião em uma postagem em suas redes sociais.

