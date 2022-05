Tribo Lua elege líder, mas perde prova pela 3ª vez consecutiva em No Limite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tribo Lua tentou montar uma estratégia no episódio desta terça (20) de No Limite (Globo), escolhendo um líder para ter uma maior conexão e concentração nas provas, mas não adiantou. A equipe perdeu as duas provas e Shirley Gonçalves foi eliminada com a maioria dos votos do grupo.

Shirley disse que chegou longe no reality de sobrevivência e acredita que tinha condições de continuar no jogo. Ela falou que superou até mesmo o medo de aranhas e que viveria tudo de novo. Ao saber que tinha sido eliminada, ela cantou um trecho da música do cantor Tiago Iorc para os membros da sua tribo: "Eu amei você, eu amei você".

Após perder a Prova de Imunidade pela terceira vez consecutiva, os membros da tribo Lua começaram criticar uns aos outros. Bruna entrou na mira de algumas participantes que começaram a chamá-la de madame dizendo que ela não faz nada. Victor cumpriu o que prometeu a um aliado que usou o poder do voto duplicado, conquistado no episódio anterior do reality.

Enquanto na tribo Sol, o clima foi de união e elogios após conquistarem mais duas provas. Mas isso não impediu alguns participantes de começarem a se movimentar para formar alianças e garantir a sobrevivência no jogo.

Antes das provas, o programa mostrou Shirley, da tribo Lua, lamentando a eliminação de Kamyla, na última quinta (12), mas ela votou na aliada. Os internautas não perdoaram e criticaram Shirley no Twitter. "Deixa ser falsa, tu votou nela", escreveu uma usuária da rede social. Outro internauta comentou: "Aparentemente dentro dos princípios tão defendidos da Shirley, ser falsa tá liberado."