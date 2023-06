'Trepo como ninguém, tenho um papo maravilhoso', diz Luana Piovani

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Luana Piovani é conhecida por falar abertamente sobre diversos assuntos. Desde sexo até maturidade, passando pela criação dos filhos, machismo, trabalho e até mesmo suas brigas com os ex-parceiros, ela não hesita em comentar ou evitar perguntas. Durante sua participação no videocast "Desculpa Alguma Coisa" com Tati Bernardi, ela também abriu o jogo sobre sua vida sexual.

"Sexo bom é sem pudor, ter intimidade e estar à vontade com aquela pessoa. Tem que ter calma, curiosidade", afirmou. "Ninguém transa bem com 20 anos. A juventude quer mostrar performance", comentou a atriz, que contou recentemente ter sofrido crise de ansiedade após uma batalha judicial com Pedro Scooby. Ela também desabafou sobre outros assuntos.

Ser mãe não é sexy

"Acho que a maternidade não deixa ninguém mais sexy. Você vira uma mãe polvo, o tempo todo descabelada, olhando para tudo. Do jeito que é, destrói a mulher. A gente está com os conceitos trocados, está começando a achar sexy essa postura de guerreira", declarou.

Relação com o ex Pedro Scooby

Estou tentando uma mediação. Agora, entendi que tem um negócio chamado processo, um chamado acordo e outro chamado mediação. Estou cortando na carne", afirmou Piovani sobre as brigas nas redes sociais. Eles ficaram juntos de 2011 a 2019 e tem três filhos (Dom, Bem e Liz). "Quando vi aquele clima da gente não se falando em um aniversário do Dom, falei: 'Olha só, cara, não vou conseguir ver e viver isso aqui porque já vivi estando no outro lugar", comentou.

Beleza e empoderamento

"Quando a gente fica madura, fica mais segura, se entende mais, começa a dar menos importância ao que o outro acha. Tenho celulite? Foda-se. Trepo como ninguém, tenho um papo maravilhoso'", disse.

Aplicativos de paquera

"Depois que me separei, minhas amigas vieram me falar que a vida hoje era em aplicativo. Passei três meses teclando só com boy lixo. Toda semana me apaixonava por um. Aí um dia me aparece o perfil do Lucas, eu nem sabia que era brasileiro", confessou. Luana está namorando com o empresário Lucas Bitencourt e os dois estão juntos desde 2021.

Justiça machista em Portugal

"Sou proibida de falar do meu ex-marido na internet em Portugal. Aqui posso, lá não. Os direitos das mulheres em Portugal são pouquíssimos respeitados. Se você não paga pensão, não vai preso, se agride mulher, não vai preso".