'Travessia': Público debocha de Chiara grávida: 'Labirintite não é assim'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A revelação de que Chiara (Jade Picon) está grávida em "Travessia" (Globo) divertiu as redes sociais. No início do capítulo desta quarta-feira (22), a personagem sentiu um mal-estar e o pai dela, Guerra (Humberto Martins) a obrigou a fazer exames de check-up.

Antes de ouvir a opinião médica, Cidália (Cássia Kis) chegou a sugerir que poderia ser uma labirintite. O público se divertiu com a hipótese e debochou em diversos comentários. "Isso tem outro nome", escreveu um usuário.

Depois, ela ouve do médico que a filha do Guerra espera um bebê e se surpreendeu. "Ela está grávida?!", indaga bem na hora em que Chiara surgiu na sala. "Quem está grávida? Eu?!", questionou a jovem. Assim foi o desfecho do episódio.

Mais cedo, no mesmo capítulo, que Ari (Chay Suede) demonstrou preocupação com o estado de Chiara. "Não vão me fazer cair nessa", comentou um usuário na web.