'Travessia' completa 100 capítulos esta semana repleta de reviravoltas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela "Travessia" (Globo) promete reviravoltas a partir desta semana, quando a trama de Gloria Perez completa cem capítulos. Guerra (Humberto Martins) e Cidália (Cássia Kis) vão sofrer um grave acidente de carro, em um atentado, e o empresário ficará em estado grave.

O genro dele, Ari (Chay Suede), vai enxergar ali a oportunidade de tomar o poder na construtora e já começa a mostrar suas garras. As informações são do jornal Extra.

Moretti (Rodrigo Lombardi) se torna o principal suspeito para o atentado a bomba no caro de Guerra, mas Ari também poderá entrar na lista de potenciais mandantes.

Ele vai dar a notícia à sua mulher Chiara (Jade Picon), filha de Guerra, de forma fria e desajeitada, dizendo que Guerra está entre a vida e a morte. Dina (Renata Tobelem), inconformada com o tom do rapaz, vai repreendê-lo por falar do estado do patrão de forma insensível na frente da mimada filha do patrão.

A protagonista Brisa (Lucy Alves) também vai sofrer ainda mais a partir desta semana, de acordo com o jornal carioca. Ela vai perder a guarda do filho Tonho (Vicente Alvite) para Ari e ainda vai se separar, de novo, do seu amado Oto (Romulo Estrela), que começa a pensar em retornar a Portugal.