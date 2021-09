Tratador de animais em 'Tiger King' é encontrado morto nos EUA

Muitos fãs especularam no passado que os dentes tortos de Cowie eram devido ao uso de metanfetamina. Ele negou o boato e disse uma vez que seus péssimos dentes brancos eram devido à idade avançada. Ele recebeu implantes dentários em julho de 2020 do colega estrela de "Tiger King", Jeff Lowe.

Cowie foi uma testemunha importante no julgamento e prisão de Exotic. Ele era responsável por cuidar dos no Greater Wynnewood Exotic Animal Park.

Cowie foi encontrado no dia 3 de setembro caído de bruços no quarto da casa por um amigo. As autoridades ainda não sabem se ele estava morando em Nova York, porque nos últimos meses ele trabalhava e vivia em Oklahoma. A polícia não encontrou nenhuma droga no local, mas aguarda um relatório toxicológico.

