Tradução de biografia de Philip Roth é suspensa após autor ser acusado de estupro

"Dadas as graves acusações de abuso sexual contra Blake Bailey, autor da recém lançada biografia de Philip Roth, a Companhia das Letras informa que suspendeu a tradução da obra e que está em contato com a editora americana e os agentes literários para se inteirar de mais detalhes", afirma a nota.

O acusado também nega todas as acusações. De acordo com o Times, ele enviou um email classificando-as como "categoricamente falsas e difamatórias".

Nesta quarta (21), a editora americana WW Norton interrompeu o envio e venda promocional do livro, como mostrou uma matéria publicada pelo jornal americano The New York Times, que detalha parte das acusações.

