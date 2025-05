Torre de Belém, em Lisboa, fecha para restauração e só deve reabrir em 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Torre de Belém, em Lisboa, um dos principais pontos turísticos de Portugal, foi fechada para obras de conservação e restauro. A intervenção, parte do Plano de Recuperação e Resiliência, tem previsão de duração de cerca de 12 meses e teve o investimento de mais de 1 milhão de euros.

Durante esse período, a possibilidade de reabertura parcial será avaliada a cada nova fase dos trabalhos, com foco na segurança dos visitantes e trabalhadores. Segundo a Museus e Monumentos de Portugal, entidade responsável pela gestão do monumento, as obras buscam assegurar a preservação da estrutura histórica.

A Torre de Belém foi construída entre 1514 e 1520 e projetada para reforçar o sistema defensivo da cidade de Lisboa na época dos descobrimentos. A estrutura é composta por uma torre de vigia e um baluarte, equipado com casamatas destinadas à artilharia. O monumento é considerado uma das expressões mais marcantes da arquitetura manuelina, estilo caracterizado pela riqueza de elementos decorativos inspirados no mar e na navegação.

Desde 1983, a Torre de Belém é reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, em razão do valor histórico, artístico e simbólico para a cultura portuguesa. De acordo com a empresa pública Museus e Monumentos de Portugal, o ponto turístico recebeu mais de 377 mil visitantes em 2023, sendo o sexto monumento mais procurado do país.