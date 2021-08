'Torçam por mim', afirma Erasmo Carlos, que foi diagnosticado com Covid-19

"Oi, gente. Mesmo mantendo todos os cuidados, inclusive vacinado duas vezes, eu testei positivo para Covid-19. Já estou no terceiro dia de confinamento como mandaram meus médicos e peço que todos torçam. Passa rápido", disse o artista no vídeo.

Ele já recebeu as duas doses da vacina contra o coronavírus e afirmou que já está cumprindo a quarentena, e está no terceiro dia de confinamento. "Vacina urgente para todos! Se cuidem, se vacinem e torçam por mim", escreveu na legenda da publicação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Erasmo Carlos, 80, usou as redes sociais nesta quinta-feira (26) para informar que foi diagnosticado com Covid-19. Além do aviso aos fãs, o artista disse que está bem e pediu orações aos seus seguidores para conseguir vencer a doença.

