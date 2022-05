'Top Gun: Maverick' domina os cinemas em semana com só mais três estreias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tom Cruise é o tipo de superastro cada vez mais raro em Hollywood. Beirando os 60 anos, ele ainda entrega filmes de ação que impressionam até os participantes do Festival de Cannes, que assistiram à velocidade supersônica dos aviões em "Top Gun: Maverick".

O longa chega agora aos cinemas brasileiros após estrondosas semanas de marketing, levando às telas uma continuidade do clássico de 1986, que tinha Tim Robbins e Kelly McGillis no elenco.

Na nova versão, que domina os cinemas nesta semana, é Milles Teller e Jennifer Connelly que embarcam na fama de Cruise, que segue preferindo fazer ele mesmo as perigosas cenas de ação no lugar de dublês. Na trama, ele interpreta o piloto rebelde que terá de provar, numa intensa guerra tecnológica, que seres humanos ainda valem mais que drones e robôs no campo de batalha.

Com essa injeção de testosterona, sobra pouco espaço para outras produções. São só mais três estreias. Uma é "​Luta pela Fé - A História do Padre Stu", cujo fundo religioso é misturado aos holofotes de Mark Wahlberg, Mel Gibson e de sua namorada, Rosalind Ross, que dirige o filme.

O drama biográfico recupera a história de um rapaz que vive a vida adoidado antes de sofrer um acidente e ter uma revelação divina.

Outra biografia que entra em cartaz é a de Suzanne Daveau, geógrafa franco-portuguesa que estrela um documentário conduzido por uma entrevista e por imagens de arquivo, rendendo tons poéticos à importância de sua obra para Portugal.

Por fim, "Tantas Almas" lança as lentes para a América Latina e retrata um pescador que vai navegar pelo maior rio da Colômbia em busca de seus filhos, assassinados.

Confira abaixo as estreias da semana.

*

​Luta pela Fé - A História do Padre Stu

Mark Wahlberg revive o drama real de Stuart Long, que aprontou muito na vida, se apaixonou por uma católica e acabou se batizando com segundas intenções. Sua vida dá uma virada quando ele sobrevive a um acidente e decide virar padre. O longa tem Mel Gibson no elenco, em filme dirigido por sua namorada, Rosalind Ross.

EUA, 2022. Direção: Rosalind Ross. Com: Mark Wahlberg, Mel Gibson e Jacki Weaver. 12 anos

Suzanne Daveau

Neste documentário, a vida e a obra da geógrafa franco-portuguesa é mesclada a entrevistas e imagens de arquivo. Diferentemente de uma peça jornalística, porém, o filme se preocupa em seguir o ritmo da entrevistada, que fez análises sobre Portugal, onde sempre foi vista como estrangeira, exibindo sua paixão pelo companheiro, Orlando Ribeiro, e pelas próprias ideias.

Portugal, 2019. Direção: Luisa Homem. Livre

​Tantas Almas

Um pescador sai navegando pelo rio Magdalena, na Colômbia, em busca dos corpos de seus filhos, que foram mortos. Nessa jornada tensa, que evoca as feridas das ditaduras latino-americanas, o protagonista segue convencido de que, com um enterro digno, os rapazes não irão se tornar almas errantes.

Brasil/Colômbia, 2019. Direção: Nicolás Rincón Gille. Com: José Arley de Jesús Carvallido Lobo. 12 anos​

Top Gun: Maverick

A sequência do célebre filme de 1986 foi um dos destaques do Festival de Cannes deste ano, mesmo fora de competição. Embalado por Tom Cruise, a produão segue acompanhando o rebelde protagonista, que desta vez terá de enfrentar drones e outros seres tecnológicos para mostrar que o humano ainda é essencial no campo de batalha.

EUA, 2022. Direção: Joseph Kosinski. Com: Tom Cruise, Jennifer Connelly e Miles Teller. 12 anos