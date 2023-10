Tonzão Chagas está na roça; Darlan, Jaquelline e Sander disputam prova do fazendeiro

No último bloco, houve uma surpresa: Rachel pode exercer seu poder extra (presenteado por Nadja) e precisou colocar um dos quatro roceiros diretamente na roça, vetando-o da prova do fazendeiro. Ela escolheu Tonzão Chagas. Assim, quem vencer entre Darlan Cunha, Jaquelline Grohalski e Sander Mecca se livrará da votação popular, garantindo mais uma semana no programa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Darlan Cunha, Jaquelline Grohalski, Sander Mecca e Tonzão Chagas disputam a permanência em A Fazenda 15 (Record) nesta semana. Um dos quatro será o segundo eliminado da atual edição do reality show e deixa a competição na quinta-feira (5). Antes disso, três deles enfrentam a prova do fazendeiro nesta quarta-feira (4), e o vencedor escapa da berlinda.

