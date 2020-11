Tom Veiga, o Louro José, ganha perfil com memórias no Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tom Veiga, o Louro José, que morreu há quase um mês vítima de um Acidente Vascular Cerebral provocado por um aneurisma, acaba de ganhar um perfil de memórias criado por sua família.

A página TomVeigaMemory no Instagram já conta com mais de 1.600 seguidores. "Perfil criado pela família de Tom Veiga para homenagear o grande homem, pai, irmão, tio, amigo e profissional. Você foi e sempre será... o cara", diz a descrição da página.

A página já contava com mais de 20 fotos e vídeos que norteavam a carreira e sobretudo a vida do ator. Há imagens dele junto dos filhos e da ex-mulher com quem foi casado por cerca de 14 anos.

O corpo de Veiga chegou na manhã de 4 de novembro à capital paulista. O velório começou às 14h e seguiu protocolos de segurança contra a pandemia, com apenas dez pessoas por vez no local, sempre de máscara. O enterro ocorreu por volta das 15h do mesmo dia. No Rio de Janeiro, onde o artista morava, o corpo já tinha sido velado no dia anterior.

Dias depois, pela primeira vez desde a morte de Tom Veiga, Ana Maria Braga, 71, voltou a interagir com o boneco Louro José, no Mais Você. "Ele veio aqui hoje para matar a minha saudade. Só de estar perto dele, sinto que estou acariciando o Tom", disse ela.