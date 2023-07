Tom Holland é exaltado na web após cena de sexo gay viralizar

Uma cena de um dos episódios que tem repercutido na web mostra o personagem de Holland num sexo gay dentro de uma casa noturna na hora em que assume uma personalidade feminina. E essa desenvoltura tem mexido com as redes sociais. A cena viralizou.

