Tom Cruise dispensa dublê e salta de moto de penhasco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tom Cruise, 60, mostrou nesta segunda-feira (19) que gosta mesmo de adrenalina. Ele compartilhou nas redes sociais um vídeo dos bastidores da gravação de uma cena saltando de moto de um penhasco para divulgação de "Missão Impossível 7". O filme tem estreia prevista em julho nos Estados Unidos.

Na gravação, Cruise aparece em cima de uma moto em uma rampa e saltando em direção a um grande penhasco. Em seguida, o ator abre o paraquedas enquanto o diretor e a equipe de produção respiram aliviados que tudo deu certo. "Estou tão animado para compartilhar o que estamos trabalhando", escreveu na legenda do vídeo compartilhado no Twitter.

Os internautas elogiaram o ator, que dispensou dublê para gravar a cena. "Não importa o que as pessoas pensam dele, ou o que está acontecendo em sua vida pessoal. Ele é uma estrela de ação que vai além de seus filmes e seus fãs. Lenda absoluta", escreveu um internauta, que se identifica como Glyn Davies.

"Tom Cruise disse uma vez: 'Eu só quero entreter as pessoas'. E sim, não sei quem faz isso melhor", tuitou o internauta que se identifica como Oswaldka. "Absurdo o que Tom Cruise significa para os efeitos práticos no cinema. O cara é obcecado por tentar morrer", escreveu Vinicius Meirelles.

Em agosto, o ator pediu desculpas ao casal Sarah e Jason Haygarth que caminhava com seu cachorro no topo do High Crag, no Reino Unido, ao chegar de helicóptero no local para gravar uma cena de filme.

Eles contaram ao The US Sun que foram pegos de surpresa pelo ator. "Desculpe por perturbar sua caminhada pacífica com todo o barulho. Eu gosto do seu cachorro", disse Cruise para o casal.

Sarah conta que perguntou ao ator se ele iria pular do penhasco. "Vejo vocês mais tarde, pessoal", gritou Cruise antes de correr à beira da montanha para pular. Ela falou que Cruise é "tão legal".