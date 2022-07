Tirullipa chora e diz que sairá da internet após polícia apreender seus bens

Segundo Tirullipa, o seu vínculo com o site "é zero" e ele apenas recebeu por um trabalho que não mais se repetiu. "Levaram algumas coisas minhas para o inquérito, já devolveram uma parte e já comprovei e provei tudo. Estou à disposição da Justiça. Pago meus impostos direitinho", disse.

"Não teria 26 anos de carreira se eu não usasse com a verdade e com a honestidade. O que estão fazendo comigo é uma covardia muito grande. É fake news essa notícia de que tenho envolvimento com alguma coisa criminosa", começou.

