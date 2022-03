'Tirar um tempo para ser mãe', afirma Sandra Bullock, que fará pausa na carreira de atriz

"Adoro histórias que mostram a imperfeição do amor dentro das famílias e comunidades", disse ela durante as perguntas e respostas.

A informação foi dada pelo site norte-americano Fox News, que também disse que Bullock reforçou o desejo de dar uma pausa no trabalho ao ser questionada pela plateia do festival se planejava trabalhar em mais projetos nas comunidades hispânica e chicana.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sandra Bullock, 57, está dando um tempo na indústria cinematográfica. Após a estreia do filme "The Lost City" no SXSW Film Festival em Austin (Texas), o qual Bullock produziu e atuou, ela quer "tirar algum tempo para ser mãe".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.