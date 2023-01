Tim Allen nega ter mostrado o pênis para Pamela Anderson em bastidores de série

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ator Tim Allen divulgou um comunicado negando a acusação de assédio de Pamela Anderson. Em trecho recém-revelado de sua autobiografia, a atriz de 'Baywatch' ('S.O.S. Malibu') expôs que o colega de profissão teria mostrado o pênis para ela durante as filmagens da série 'Home Improvement' - exibida no Brasil com os títulos "Arrumando Confusão" e "Gente Pra Frente".

A repercussão do episódio fez com que Allen se pronunciasse em nota para a revista Variety, que tinha antecipado o trecho do livro de Pamela sobre a acusação contra o ator: "Não, nunca aconteceu. Eu jamais faria esse tipo de coisa".

"No primeiro dia de filmagens, eu saí do meu camarim e o Tim [Allen] estava de roupão no corredor. Ele abriu o roupão e se expôs rapidamente - completamente pelado. Ele disse que era justo, porque já tinha me visto pelada e disse: 'agora estamos quites'. Eu ri desconfortavelmente", contou.

Pamela deu vida à personagem Lisa durante as duas primeiras temporadas de "Home Improvement", exibidas em 1992 e 1993. Tim Allen fez também o protagonista da trilogia "Meu Papai é Noel" e ainda atuou em comédias como "Heróis Fora de Órbita" (1999) e "Motoqueiros Selvagens" (2007). Ele é responsável por dublar o astronauta de brinquedo Buzz Lightyear nos filmes da franquia "'Toy Story"

O livro de Pamela Anderson ganhou o título "Love, Pamela" ('Com Amor, Pamela', em tradução livre). A obra está marcada para chegar às livrarias dos Estados Unidos no próximo dia 31 de janeiro.