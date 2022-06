Tiktoker morre aos 19 anos após vídeo sobre morrer jovem

"Eu tenho lutado contra o vício desde os 9 anos de idade, você pode pensar que isso é loucura, mas essa é a vida que eu tive", escreveu ele no post emocionado. "Gostaria de usar a influência que me foi dada para criar um espaço construído para difundir a conscientização e normalizar a conversa sobre doenças mentais."

Horas antes de morrer, Noriega havia postado um vídeo deitado na cama com a legenda: "Quem mais pensa que vai morrer jovem". No dia 4 de junho, ele anunciou no Instagram uma página no Discord para falar sobre saúde mental.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estrela americana do TikTok Cooper Noriega, 19, que ostentava quase 1,8 milhões de seguidores, morreu na quinta-feira (9), poucas horas depois de compartilhar um vídeo na rede social sobre morrer jovem. Ele foi encontrado inconsciente no estacionamento de um shopping, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

