Tierry dá carro para professora do Dança dos Famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tierry, 33, foi generoso ao escolher um presente para Carla Bruno, que foi professora dele no Dança dos Famosos (Globo). O cantor, que não passou da primeira fase da competição, deu um carro para a bailarina. Trata-se do mesmo prêmio que ela receberia se vencesse o quadro do Domingão com Huck.

"'Não, você sabe que você não precisa fazer isso', disse eu todas as vezes em que tentei recusar o presente, desde o primeiro momento que ele começou com esse assunto, antes mesmo de sairmos do Dança", contou ela. "'É o prêmio do quadro, já que a gente vai sair, eu quero te dar!', ele insistia."

"Até que eu finalmente entendi a nobreza do gesto de gratidão e o quanto aquilo era importante para ele, e que presente na maioria das vezes (quando carregado de significado) faz um bem igual de quem recebe em quem dá", continuou a bailarina, que finalmente aceitou o presente. Ela mostrou as chaves do veículo nas redes sociais.

Os elogios ao aluno continuaram. "Eu não tenho palavras suficientes para te agradecer por esse gesto tão lindo, Tierry", escreveu. "E eu pensei muito antes de te agradecer publicamente porque sei que pessoas maldosas vão arrumar alguma coisa para criticar, mas esse post não é sobre elas. É só sobre coisa boa, gratidão, união, amizade, respeito, carinho e tudo que isso significa pra gente."

"Vim te agradecer publicamente, sim, porque esse seu coração é gigante e eu quero que mais e mais pessoas saibam do tamanho da sua grandeza de espírito, o tanto que você faz bem e cuida das pessoas ao seu redor", afirmou. "Obrigada mais uma vez! Você é incrível!"

O entrosamento de Tierry e Carla foi muito comentado durante a participação deles no quadro. Os dois chegaram a trocar um beijo durante a coreografia de funk. Depois de eliminado, o cantor já chamou a bailarina para coreografar alguns trabalhos para ele.