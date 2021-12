Ticiane Pinheiro e César Tralli fazem batizado da filha, Manuella

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ticiane Pinheiro e o jornalista César Tralli comemoram, neste domingo (26), o batizado da filha Manuella, de dois anos e meio. "Eu já queria ter batizado ela faz tempo, mas como teve essa pandemia, a gente acabou adiando, adiando e hoje chegou esse dia tão especial", disse Ticiane. O casal fez uma cerimônia que foi ministrada pelo padre Michelino Roberto, só para a família. A avô, Helô Pinheiro, fez questão de compartilhar os cliques do grande momento, com ambos os pais emocionados. "Que Deus a proteja sempre", escreveu. A filha de Ticiane com Roberto Justus, Rafa Justus, também foi prestigiar a irmã no evento.

