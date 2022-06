Ticiane Pinheiro antecipa festa de aniversário só para mulheres e com famosas

Todos se divertiram com os pocket shows de Juninho Bessa e Rogerio Lemer, os únicos membros do universo masculino no evento. "O clima foi cheio de alto astral, amor e felicidade! Dançamos, cantamos, pulamos e festejamos mais um ano de gratidão e realizações. É muito bom estar ao lado de quem nos ama, de quem nos faz bem", diz ela. "Comemorar depois de uma pandemia, onde havia dois anos que não encontrava quase nenhuma amiga, foi bom demais!"

