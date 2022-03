Tiago Piquilo e Tânia Mara reatam romance após polêmica cirurgia peniana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal de cantores Tiago Piquilo, 37, e Tânia Mara, 39, está junto de novo. Ambos posaram em clima de romance nas redes sociais após muitas idas e vindas.

"Que lindo. Te amo. Deus nos abençoe e nos proteja", se derreteu ela ao comentar foto publicada pelo artista de um beijo entre os dois.

Antes de Piquilo entrar no confinamento do reality A Fazenda (Record), no ano passado, eles já estavam juntos há sete ou oito meses. Porém, a relação chegou ao fim no final daquele ano, mas agora foi retomada.

Em julho de 2021, Tiago disse que a cirurgia peniana que ele fez motivou fim de relação com Tânia Mara. Após contar que conheceu a artista quando foram jurados do reality musical Canta Comigo (RecordTV), o sertanejo a elogiou muito e disse que entendia a razão pela qual ela não quis continuar a se relacionar com ele.

"Imagina, você estar com um cara e do dia para a noite acordar com o nome envolvido em todas as matérias? E o pior disso: as pessoas brincando, falando, zoando e levando para o lado completamente da brincadeira? É terrível", disse, compreensivo em vídeo.

"Como não compreender que a pessoa vai tomar um susto, vai ficar sem chão e nervosa? Até porque tem uma família por trás. Imagina se fosse você sendo minha namorada? Não iria te causar um susto ou vergonha ou qualquer sentimento que fosse? Por mais que você tivesse conversado sobre isso", ponderou.

Ele encerrou o vídeo de forma enigmática ao falar sobre a continuidade da relação com Tânia. "Se estamos nos falando ou não, nos vendo ou não, acho que é uma intimidade que precisamos entender direitinho. Se der certo, deu, se não der é porque não era para ser. O máximo que pode acontecer é dar uma música", finalizou.

Piquilo explicou na ocasião mais sobre a cirurgia. Ele disse que para aumentar a espessura do pênis é retirada gordura abdominal e injetada no local. O cantor aproveitou para esclarecer que não havia sequelas nem risco de disfunção erétil causada pela operação.

"Essa cirurgia é só estética, não vai mexer na parte funcional. Se você estava bem, permanece assim. Se não estava, terá que pedir socorro a outras coisas aí", disse, bem-humorado em vídeo no Instagram.