Tiago Leifert revela seu time do coração após anos de cobertura esportiva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos sete anos em que comandou o Globo Esporte, Tiago Leifert, 41, nunca revelou o clube para o qual torcia. Porém, fora da Globo, ele resolveu tirar essa dúvida de uma forma divertida.

Durante live em seu novo canal no YouTube, Leifert disse que muita gente tinha a curiosidade de saber seu time de coração. "Eu acho que sou uma pessoa bastante consciente. Eu não deixo a paixão me contaminar, nunca deixei, tanto que fiquei sete anos à frente do Globo Esporte. Mas eu acho que ainda não está na hora de eu assumir meu time, não", disse ele no momento em que segurava um copo do São Paulo Futebol Clube.

"Eu até falaria, mas eu prefiro deixar subentendido", brincou ele, para delírio dos demais componentes do papo. Na sequência, falou mais abertamente sobre sua paixão pelo Tricolor.

"Sim, eu sou são-paulino. Mas eu sou são-paulino extremamente consciente. Acho que meus amigos todos sabem disso. Eu amo a bola mais. Eu gosto muito mais de futebol. Eu assisto ao jogo que eu quero. Às vezes, nem assisto ao jogo do São Paulo. E minha maior paixão mesmo é a seleção brasileira", emendou Leifert.

Recentemente, Leifert anunciou que está criando um canal no YouTube para fazer comentários sobre futebol. O ex-apresentador do BBB, que deixou a emissora no ano passado (depois ele revelou problemas de saúde da filha), vai contar com a companhia de Rica Perrone e de Eduardo Semblano (conhecido como Fui Clear). O primeiro episódio já está no ar.

"Futebol me faz bem demais", explicou. "Assistir, jogar ou falar sobre. No meio do ano passado eu decidi parar tudo, rever minhas prioridades e me aproximar das minhas paixões. Tal qual CR7 que saiu da ponta e ficou mais próximo do gol, eu resolvi fazer o mesmo: ficar mais próximo de tudo que me dá mais alegria."

Ele contou que a vontade de voltar às origens (ele começou na Globo como repórter esportivo) ocorreu após participar recentemente como convidado de uma transmissão. "O convite para participar do Paulistão no YouTube só me provou que eu realmente preciso dedicar um pedaço do meu tempo ao esporte de novo, eu me sinto bem demais", disse.