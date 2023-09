Tiago Leifert diz que teve proposta milionária da Globo para seguir no BBB

"Eu queria ser dono do meu tempo. A Globo foi bem bacana. Ela me ofereceu uma proposta muito boa financeira, algo que mudaria minha vida. Se eu aceito, fico lá mais quatro anos, acabou. Vocês nunca mais iriam me ver após o fim do contrato, ia sumir, apagar o Instagram", explicou.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois anos depois da saída da Globo, Tiago Leifert afirmou ter recebido uma proposta milionária para continuar na emissora. O apresentador não disse o valor, mas a oferta era algo que não precisaria trabalhar nunca mais na vida. Mesmo assim, Leifert decidiu romper seu vínculo com a casa e deixar na época o comando do Big Brother Brasil.

