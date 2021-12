Tiago Leifert deixa de seguir ex-BBBs que curtiram resposta de Ícaro Silva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o ator Ícaro Silva, 34, se manifestar e compartilhar em suas redes uma resposta ao ex-apresentador do BBB Tiago Leifert, 41, alguns famosos como Thelma Assis e Babu Santana curtiram a publicação do astro de "Verdades Secretas 2". Nomes como Alanis Guillen, Dadá Coelho, Duda Beat, Danrley Ferreira, Manu Gavassi, Chico César, Catarina Abdalla, Lumena Aleluia, Kayky Brito, Lucy Ramos, Rafael Zulu, Giovanna Ewbank, Samantha Schmütz, Fabiula Nascimento e o rapper MV Bill são alguns outros que apoiaram a resposta do artista. No entanto, um fato que chamou a atenção dos internautas foi que após os artistas e ex-BBBs curtirem e comentarem a publicação de Ícaro em meio à polêmica, Leifert deixou de seguir alguns nas redes sociais, como a campeã do BBB 20, a médica Thelma, o ator Babu Santana e a cantora Manu Gavassi. "E o Tiago dando unfollow nos ex-BBBs e artistas que curtiram a publicação do Ícaro? Socorro que novela mexicana que isso está virando!", escreveu uma. "Não sei como alguém consegue achar o Tiago o certo dessa situação toda, para mim ele já se queimou todinho só por ter dado unfollow em quem não pensa que nem ele", disse outro. Após Thelma publicar alguns Stories em seu perfil do Instagram demonstrando apoio ao ator, alguns internautas apoiaram ainda mais a médica. "Thelminha Assis arrasando nos stories dela falando sobre o unfollow que recebeu do Tiago Leifert", disse uma. Em uma sequência de vídeos publicados nesta quarta-feira (22), Thelma mostrou seu apoio ao ator e disse que "em relação a unfollow é o seguinte: gostaria muito de falar isso para o Tiago, sem precisar ir para rede social, mas não tenho mais acesso a ele, por isso que eu estou falando aqui". "Mas eu acho que nos discursos dele, ele falou tanto de representatividade, o tanto que ele aprendeu com o Babu... Então fica meio contraditório seguir ex-BBBs que sabemos que tem cara machista e mina racista, e a gente é que toma o unfollow", completou ela. Outros internautas apoiaram a decisão do apresentador. "Eles curtem um comentário que praticamente chama o Tiago de feio, sem graça, sem talento e não querem um unfollow?", questionou um. "Eu estou gostando é da roleta do unfollow do Tiago", disse outra. "Eu no lugar do Tiago tinha parado de seguir todo mundo também. O cara fez um textão gigante para defender os ex-BBBs e eles vão lá e curtem a publicação do Ícaro tá de sacanagem", comentou ainda uma terceira internauta. ENTENDA A POLÊMICA A briga começou quando Ícaro publicou na segunda (20), no Twitter, que não participaria da próxima edição do BBB por considerar o programa um "entretenimento medíocre". "Gente, respeita minha história, minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro e parem de acreditar nessa história absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brazil", escreveu. Em resposta na terça (21) no Instagram, Leifert afirmou que Ícaro não fez uma crítica construtiva ao programa, mas um ataque gratuito a quem nunca fez mal ao ator. "Aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê!", escreveu o ex-apresentador do BBB. "Achar que o que você faz é superior não é baseado em fatos, é arrogância mesmo. Nenhuma métrica é capaz de dar embasamento ao que você escreveu: Nem audiência, faturamento, repercussão, relevância etc", disse Leifert. Na publicação desta quarta (22), Ícaro Silva afirmou que ficou envaidecido por ter provocado uma reação em forma de texto nas redes sociais do jornalista, "o que não ocorreu nos casos de racismo, intolerância religiosa, misoginia, homofobia e abuso sexual no programa que você apresentava", escreveu. "Impressionante como tem coisa que passa e outras que interrompem nosso sossego, né?", ironizou. Ele completou que sua vaidade esmaeceu quando viu que a réplica de Leifert "é baseada no fetiche monetário dos meninos comuns". Neste ponto, ele insinuou que o apresentador só entrou na Globo por ter um parente na emissora --Gilberto Leifert, pai de Tiago, trabalhou na Globo por 30 anos, de 1988 até 2018. "Eu conheci muitos garotos na minha vida que pautavam suas opiniões na lógica sistemática do dinheiro. Garotos sem nada especial. Nem talento, nem beleza, nem nada, mas que tinham a aparência e a submissão adequadas, além de um parente no lugar certo, sabe? Acho que você sabe." O ator lembrou ainda que não falou de todos os reality shows e que, inclusive, se destacou ao participar de um deles, o quadro Show dos Famosos no Domingão do Faustão, em 2017. Na época, o artista se destacou ao se apresentar como Beyoncé. "Imagino que sapatênis sejam confortáveis, mas eu literalmente tive que colocar salto alto, colant, peruca e performar como a maior diva do entretenimento na história para que o país começasse a olhar para mim. E isso porque eu já tinha 22 anos de carreira na época. É que meu pai é funcionário público, sabe? Acho que não sabe." Ícaro afirmou ainda que não quis ofender os participantes do reality show. "Eu respeito profundamente a trajetória de quem esteve em reality shows e soube daí se impulsionar na direção dos seus sonhos", disse. No entanto, ele manteve a crítica: "Minha opinião, expressa, confesso, com certa raiva, diz respeito à cultura da exposição e exploração humanas ao extremo da qual sobrevivem os reality shows de confinamento."

