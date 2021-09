Tiago Leifert cria conta no TikTok e avisa que não vai fazer dancinhas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Tiago Leifert, 41, criou uma conta no TikTok nesta quarta-feira (15). "Oi, TikTok. Cheguei", disse ele em seu primeiro vídeo publicado, que já possui mais de um milhão de visualizações. Leifert explica que usará a rede social para falar de jogos e videogame.

"Vou usar essa arroba aqui para falar de videogame, das coisas que eu gosto, principalmente de videogame, cultura gamer, pequenas dicas, vou falar de videogame", explica. "Vou me divertir aqui", completa no registro.

Ao longo do vídeo, ele também fala sobre o sentido de seu nome de usuário, "MC Laifinho". "Por que MC Laifinho? Não tenho a menor ideia, eu não lembro quando eu fiz, não lembro quando aconteceu, mas o pessoal do TikTok falou: 'Cara, é engraçado, deixa aí'. Então vai ficar", disse.

"MC Laifinho, moleque rimador, moleque dançarino", brinca o apresentador que recentemente anunciou sua saída da Rede Globo. "Aliás, importante desmentir essa última parte. Não esperem o moleque dançarino. Eu não vou fazer dancinhas, prometo, para sua segurança", continua.

Em seu Instagram, o apresentador afirmou que não irá transformar sua passagem pela rede social em algo profissional. "Fico muito lisonjeado que alguém ache que, se eu encostar em alguma coisa, vai virar carreira daqui para frente. Se eu fizer um churrasco domingo vão falar que vou virar churrasqueiro", brinca.

"Não tenho a menor capacidade de ser tiktoker. Amo o TikTok, vou usar lá para jogar videogame, mas vou usar lá do mesmo jeito que uso aqui, meio sem noção", disse nos Stories. "Mas eu super entendo que exista uma curiosidade para saber o que vai acontecer na minha vida daqui para frente. Também não sei, ainda não sei", completou.

"Tenho planos? Devo ter, sei lá. Vou pensar. Lá, vai ser mais videogame, talvez um negocinho de esporte e cultura pop", continuou sobre a nova conta. Após o anúncio da saída do apresentador da emissora, após a próxima edição do The Voice, o Big Brother Brasil 22 ainda não tem apresentador definido.

A afirmação é da Globo ao ser questionada sobre boatos de que a emissora teria convidado o jornalista Tadeu Schmidt para substituir Tiago Leifert no reality show. "Não estão definidas ainda as apresentações nem do BBB nem do The Voice Brasil em 2022", afirmou comunicado da emissora.

A nota contraria as notícias que chegaram a ser veiculadas nas redes sociais sobre a saída de Schmidt do Fantástico para fazer o BBB. Desde a semana passada, Schmidt tem sido apontado como um possível substituto de Leifert, que anunciou sua saída da emissora após 15 anos. O jornalista manteria o perfil de apresentadores do reality, seguindo os passos de Pedro Bial e Leifert.