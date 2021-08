Tiago é eliminado do MasterChef ao preparar empadinhas desaprovadas pelos jurados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comunicólogo Tiago, 36, foi o eliminado desta terça-feira (10) do MasterChef Brasil após ter mais erros do que acertos na prova da empadinha. Faltou tempo no forno e o próprio competidor falou para os jurados que talvez o seu salgado estivesse um pouco cru.

Tiago deixou o programa com gostinho de quero mais. "Ainda não é a minha hora de sair, vou voltar", disse na hora da despedida. "Tenho a impressão de que estou sonhando com essa parte chata." Ele acredita na possibilidade de uma repescagem ou de participar de uma nova edição reality.

No desafio da Caixa Misteriosa, os participantes encontraram berinjelas de vários tipos e precisaram preparar pratos com o ingrediente. A fonoaudióloga Ana Paula, 30, foi a responsável pela melhor receita do desafio.

O sexto episódio da atual temporada teve como convidado especial Mohamad Hindi, participante da primeira edição do MasterChef, em 2014. Ele fez um prato com berinjela para os jurados e foi elogiado.

No desafio final, os participantes prepararam seis empadinhas com dois recheios diferentes e salsa picante. As melhores empadinhas foram as do estudante Eduardo, 19, que ofereceu os salgados nas versões salgada e doce, com recheios de frango e queijo e goiabada.

Depois de uma temporada com novos concorrentes toda semana, o MasterChef retornou às origens. Esta oitava temporada começou com 23 participantes, um eliminado por semana e um único vencedor, que ganhará um prêmio de R$ 300 mil.

Dois participantes da edição infantil realizada em 2015, o MasterChef Júnior, participam: Daphne e Eduardo. Além disso, Heitor, Juliana A. e Renato, que participaram no ano passado (em que a cada semana todo o elenco era trocado), também estão de volta.

Outro destaque é o nome de Isabella Scherer, 25, conhecida como atriz em produções como "Malhação - Viva a Diferença" (Globo), na qual viveu a personagem Clara. Ela é filha do ex-nadador Fernando Scherer, 46, e ex-namorada de Fiuk, 30.