Tiago Abravanel ganha 'festa de aniversário' com Silvio Santos de papelão no SBT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem acompanhou o Programa Silvio Santos (SBT) no último domingo (20) pode conferir um momento inusitado. O ator e cantor Tiago Abravanel, que está confinado no BBB 22 (Globo), foi "homenageado" durante a atração.

Durante o Jogo dos Pontinhos, o humorista Alexandre Porpetone, conhecido pelo personagem Cabrito Tevez, apareceu como Tiago Abravamel, uma sátira do neto mais famoso de Silvio Santos. Chupando o dedo (assim como o ator tem mania de fazer), ele estava com um dos pijamas coloridos com que Tiago costuma ser visto no reality.

A brincadeira começou com Patricia Abravanel fingindo estar telefonando para o sobrinho. Durante o confinamento, ele revelou que sofre com a rejeição da família do dono do SBT, com quem teria pouco contato, e quem acreditava que a tia nem tinha seu número de celular.

"Tiago, depois você fica falando que eu não tenho seu telefone! Você que não me atende!", disse a apresentadora. Ela também alfinetou o programa em que o sobrinho está, dizendo que a atual edição está "chata". "Sai daí, vem para cá!", sugeriu.

É quando a imitação adentra o palco e diz: "Tia, eu vim aqui para te conhecer, porque eu só te conheço pelas redes sociais. Paty, faz 33 natais que eu não te vejo! Cadê meu vô?".

O falso Tiago também ganhou uma festa de aniversário com a presença de um Silvio Santos de papelão --ele disse no programa que o avô só compareceu a seu aniversário de 1 ano. O imitador ainda reproduziu a cena, que virou meme, em que Tiago é amparado pelos colegas de programa após a eliminação da amiga Naiara Azevedo como uma espécie de parto humanizado.

Depois das cutucadas, Patricia Abravanel afirmou que a emissora do avô continua apoiando o neto dele. "O SBT é Team Abrava até o fim! Boa sorte! Tiago Abravanel, a gente está com você!".