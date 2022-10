Tiago Abravanel e Fernando Poli se casam em SP e recebem famosos

Os detalhes dos arranjos das flores, das mesas e da decoração foram escolhidos por Poli. Mas Abravanel também deu seus palpites. O bolo tinha no topo dois ursinhos e as iniciais F e T. Também havia um pianista na cerimônia.

Já a festa contou com show especial de Preta Gil e teve celebridades ilustres. Dentre elas Patricia Abravanel, Carol Trentini, Thiaguinho e Carol Peixinho, Ingrid Guimarães e as ex-BBB Bárbara Heck e Jessilane.

De acordo com a Quem, os padrinhos entraram na cerimônia ao som da música "Muito Obrigado Axé", de Ivete Sangalo. Já os noivos entraram com a canção "Você", de Tim Maia.

