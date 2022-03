Tiago Abravanel diz que desistiu do reality para não 'surtar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tiago Abravanel disse na noite desta segunda-feira (28) que apertou o botão de desistência do Big Brother Brasil 22 (Globo) por uma questão de saúde mental e para não se perder dele mesmo no jogo. A afirmação foi feita durante uma live em seu perfil do Instagram.

Abravanel falou que o BBB é um jogo extremamente psicológico com seres humanos e não peças de xadrez. Para ele, que sempre colocou as relações antes do jogo, foi muito difícil continuar no programa. "Eu pensava nas relações e não conseguia jogar, porque elas ficaram fortes no meu coração. Cada atitude que eu tomava no jogo ia contra o que eu sentia e eu não soube lidar com isso", explicou Abravanel.

O ator lembrou do dia que não foi escolhido para fazer dupla por nenhum dos outros participantes na Prova do Líder -nem mesmo pelo amigo Arthur Aguiar- e ficou sozinho na casa com Larissa, que havia machucado o pé. Abravanel destacou que a sister falou que ele seria sua prioridade no jogo e horas depois descobriu que ela iria votar nele.

Ele admitiu que neste momento começou mais uma vez a duvidar dele mesmo, questionar se suas atitudes eram cruéis e se estava sendo falso com as pessoas por não escolher um lado. "[Neste momento] entendi que isso era fazer parte do jogo e, se fizesse isso, eu iria me ferrar, perder minha saúde mental e surtar mesmo."

O ator disse ainda do carinho que sente por Aguiar, mas que não aliava com ele no jogo devido a prioridades diferentes. Alguns pensamentos e alianças do Arthur não eram prioridade para mim dentro do jogo, só que lidar com essa situação não foi fácil para mim", admite.

Abravanel afirmou que sabia que a cantora Naiara Azevedo, eliminada do BBB, seria a sua maior dificuldade dentro da casa porque teria que lidar com essa herança do mundo de fora. "Ela é minha amiga aqui fora e não sei como ela viu meu comportamento ."Eu preciso também ouvir o que ela sente para resolver caso tenha ficado alguma coisa dentro dela."