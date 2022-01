Tiago Abravanel diz que avô Silvio Santos não sabe da ida para BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e cantor Tiago Abravanel, 34, é outro confirmado no grupo Camarote da 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo). O ator disse que é fascinado pelo reality, gosta da convivência e de ficar 24 horas ligado na telinha. O neto de Silvio Santos, 91, disse que o avô não sabia da sua ida ao reality. Ele possui mais de 2 milhões de seguidores em seu Instagram e já participou de quadros da Rede Globo como a Dança dos Famosos e Show dos Famosos, tendo participado inclusive da edição especial do quadro, que ocorreu em 2021, após a despedida de Faustão da emissora. Seu nome já estava sendo citado nas redes sociais como um dos possíveis membros do BBB, principalmente depois de uma dica de Boninho, que afirmou que algum membro do elenco poderia "estar na Broadway. Nos palcos, Tiago atuou em peças musicais como "TeenBroadway", "Miss Saigon", "Haispray", "Tim Maia - Vale Tudo", "Meu Amigo, Charlie Brown", entre outros. Na televisão, ele atuou em novelas da Globo e SBT. O artista é casado com Fernando Poli, produtor visual, com quem tem um relacionamento há mais de cinco anos. Os dois estiveram presentes na festa Farofa da Gkay, que aconteceu no fim de 2021. Em junho de 2021, ele criticou as falas de Patrícia Abravanel e classificou como homofóbicos os comentários da tia. "Em primeiro lugar, orientação sexual não é uma questão de opinião. É uma questão de respeito. Você não precisa ser como eu, mas precisa respeitar quem eu sou e ponto final", disse na ocasião.

